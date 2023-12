Lautaro Martinez: «Rinnovo con l’Inter? Spero domani! Io qui sto bene»

Lautaro Martinez ha parlato in prima persone del rinnovo di contratto con l’Inter, confermando la volontà di proseguire la sua storia d’amore con i colori nerazzurri. Ne ha parlato in un’intervista rilasciata su Sportmediaset.

VOGLIA DI INTER – Lautaro Martinez ha tanta voglia di rinnovare con l’Inter, poi ha parlato anche della stagione dei nerazzurri fin qui: «Manca poco. Firma a capodanno? Spero domani! Sono tranquillo e sereno, qui mi sento bene e ho tanta voglia di rinnovare. Ho tanta voglia di rinnovare, qui mi sento bene e anche la famiglia sta bene. La gente mi vuole bene e io ne voglio a loro. La società farà la sua parte, io sto facendo la mia. Manca poco, non c’è problema, sono tranquillo. Questo inizio di stagione con l’Inter? Sinceramente me lo aspettavo anche se non credevo ingranassimo così velocemente: in estate sono partiti 12 giocatori, sono arrivati ragazzi straordinari che lavorano bene dal primo giorno ma non mi aspettavo ci integrassimo tutti così in fretta».

Fonte: Sportmediaset