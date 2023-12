Mazzarri: «Napoli-Inter, primo tempo nostro! Ecco perché non ho parlato»

Mazzarri in conferenza stampa torna a parlare di Napoli-Inter 0-3, analizzando il primo tempo e spiegando il motivo per cui non si è presentato dopo la partita.

ANCORA IL PRIMO TEMPO – Walter Mazzarri parla ancora del primo tempo di Napoli-Inter: «Questo è il mio compito, pensando partita dopo partita, inutile fare troppi discorsi, iniziamo a vincere le partite e prendere pochi gol, come nel primo tempo con l’Inter. Il primo tempo con l’Inter la squadra ha fatto molto bene, la squadra non ha concesso una ripartenza tranne che sul gol. Meritavamo noi per quanto creato ed a fine primo tempo dovevamo stare noi in vantaggio. Io a fine primo tempo ero contentissimo. Quest’anno siamo in ritardo, è così, parla la classifica ma quel primo tempo con l’Inter contro la migliore ha fatto capire che il Napoli non è inferiore, anzi meritavamo di chiudere in vantaggio il primo tempo. Essere in vantaggio o in svantaggio cambia la partita, per capire davvero se c’è stato un calo bisogna considerare anche il livello psicologico».

IL MOTIVO – Mazzarri poi ha spiegato il motivo per cui non è venuto a parlare nel postpartita: «Qualsiasi cosa dico, si dice che io cerco le scuse. Domenica non sono venuto in sala stampa proprio per evitare di sentirmi dire che Mazzarri cerca scuse. Episodi arbitrali? Se vengo in sala stampa e mi fate una domanda del genere non rispondo. Sono stato un anno e mezzo fermo proprio per ripulirmi dal passato, da questo punto di vista il vecchio Mazzarri è andato in pensione. Piuttosto non vengo a parlare come accaduto domenica scorsa perché sapevo che mi avreste fatto questo tipo di domande. Voglio parlare solo della mia squadra».