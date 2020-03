De Grandis (Sky): “Inter non gioca bene, Eriksen serve. Contro il Napoli…”

Intervenuto negli studi di “Sky Sport 24”, il giornalista sportivo Stefano De Grandis ha analizzato la situazione in casa Inter e le notizie attorno all’utilizzo o meno da parte di Antonio Conte di Christian Eriksen.

CARTA FONDAMENTALE – Uno dei temi più caldi in casa Inter, oltre al rinvio del big match contro la Juventus, è sicuramente la gestione da parte di Antonio Conte di Christian Eriksen. Proprio riguardo al danese e alla Coppa Italia ha parlato negli studi di “Sky Sport 24” il giornalista sportivo Stefano De Grandis, in questo modo: «Non tutte le squadre che giocano in Coppa Italia sono state ferme. Il Napoli ha giocato e forse avrebbe voluto che si giocasse Juventus-Inter, per affrontare i nerazzurri un po’ meno riposati. Eriksen è obbligatorio da mettere dentro vista l’involuzione nel gioco dell’Inter. Bisognerebbe sacrificare la rigidità tattica del 3-5-2 perché i nerazzurri non hanno giocato benissimo le ultime partite, ora hanno bisogno di una scintilla nuova e di mescolare le carte. Il danese è per forza la carta da giocare».