Moses, impossibile il recupero per Napoli: la situazione – Inter TV

Victor Moses si è infortunato. Per l’esterno nerazzurro si tratta di un problema muscolare (QUI il report medico). Ecco le ultime sulle condizioni fisiche del nigeriano in vista dei prossimi impegni

REPORT – Secondo quanto riportato da “Inter TV”, Victor Moses salterà sicuramente la semifinale di ritorno in programma giovedì sera tra Napoli e Inter al San Paolo. Da vedere se il nigeriano recupererà per la sifda successiva, da capire se sarà con il Sassuolo come da programma attuale o contro la Juventus lunedì 9 marzo a Torino. Ritorno invece in gruppo per il capitano Samir Handanovic.