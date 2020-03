Zenga, contatti con il Cagliari. Derby tra ex Inter per la panchina dei sardi?

Rolando Maran non sarà più l’allenatore del Cagliari. Manca ancora l’ufficialità, ma ormai il tecnico è stato esonerato. Diverse però le opzioni per sostituirlo sull panchina dei rossoblù

DERBY NERAZZURRO – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà di “Sportitalia”, idea Walter Zenga per la panchina del Cagliari. L’ex portiere nerazzurro potrebbe infatti essere lui il sostituto di Rolando Maran. Gli altri candidati sono un ex Inter come Andrea Stramaccioni anche se il suo nome non convince e l’attuale allenatore della primavera rossoblù Max Canzi che al momento sembra essere il favorito.