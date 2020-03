Boban, addio al Milan imminente. Caos rossonero: la situazione – Sky

Caos Milan. I rossoneri non riescono a trovare pace all’interno della società e l’addio di Boban è ormai certo. In bilico anche Paolo Maldini e il ds Massara. Ecco le ultime secondo “Sky Sport”

LICENZIATO – “L’avventura di Boban con il Milan si conclude dopo 8 mesi di tante speranze e, alla fine, molte, forse troppe, incomprensioni. La notizia non è ancora ufficiale, ma oramai certa, e arriva dopo giorni di parole forti e nette, che forse non lasciavano presagire una conclusione così repentina del rapporto ma di certo avevano squarciato in due il mondo rossonero, portando allo scoperto una serie di problemi e frizioni che stavano complicando il lavoro della nuova dirigenza.

FUTURO – Da una parte l’amministratore delegato Ivan Gazidis, dall’altra il terzetto composto da Boban, Maldini e Massara. La richiesta lanciata a gran voce dal croato è stata sin troppo chiara: autonomia assoluta per l’area sportiva, sulla quale da oramai diverso tempo Gazidis aveva messo le mani attraverso un team di dirigenti e consulenti personali (Hendrik Almstadt e Geoffrey Moncada, attualmente responsabile scouting del Milan), come dimostrano i sondaggi già fatti con il tedesco Ralf Rangnick – rilanciati inizialmente dal quotidiano Bild – per la direzione tecnica della prossima stagione”.

