De Grandis: «Inter, titolari stanchi e riserve non all’altezza! Per invertire il trend…»

De Grandis analizza il momento dell’Inter facendo notare una serie di problematiche. Il giornalista, ospite negli studi di “Pomeriggio Sky Sport 24” su Sky Sport 24, parte dal problema riserve inadeguate fino a quello legato alla lettura delle partite da parte di Inzaghi, passando per la stanchezza psico-fisica

PROBLEMA RISERVE – Per Stefano De Grandis il principale problema nerazzurro è nei ricambi: «Le riserve dell’Inter non sono del livello dei titolari, tranne qualcuno. Non so se Matteo Darmian vale meno di Denzel Dumfries, perché sono due giocatori molto forti. Ci sono pochi giocatori all’altezza dei titolari, ma la differenza rispetto al Napoli è più ampia. Il Napoli ha seconde linee superiori sia all’Inter sia al Milan secondo me. L’Inter in estate ha dovuto cedere, facendo una bella squadra, ma senza trovare un’alternativa a Marcelo Brozovic, che poteva essere Stefano Sensi ma è stata fatta un’altra scelta. L’alternativa di Nicolò Barella non ha la sue stesse caratteristiche. E via dicendo. Nell’Inter le alternative non sono scarse, ma non sono all’altezza dei titolari. L’anno scorso Antonio Conte qualche volta ha variato, usando Sensi o Christian Eriksen in assenza di Brozovic, ma non aveva l’alternativa a Romelu Lukaku in attacco. Poi può esserci un po’ di stanchezza».

TREND DA INVERTIRE – Dopo essersi soffermato sull’attaccante Lautaro Martinez (vedi dichiarazioni), De Grandis passa al centrocampo: «Barella si applica, lotta, non si tira indietro, ma i gol e gli assist li fai quando sei lucido. L’appannamento ti porta a scelte non perfette. Secondo me è stanco perché non si è fermato mai. L’Inter ha giocato tante partite. E poi c’è la stanchezza psicologica dopo aver perso il Derby di Milano dominando. Se non hai una forza tale per reagire a questa situazione, ti abbatti. A una stanchezza fisica si aggiunge questa. Una squadra non può cambiare tutto il suo aspetto e ora si nota questa differenza. L’Inter ora fatica a battere il Genoa dopo aver preso a pallate il Milan, che è una signora squadra e da due anni lotta per lo scudetto. L’Inter può smentire questo trend negativo per due motivi. A livello psicologico, se vince contro la Salernitana, mentre Napoli e Milan si tolgono punti con un pareggio. Così l’Inter torna in testa, recuperando anche le energie mentali, che ora sembra aver perso. Sprazzi di Inter si continuano a vedere anche in questo periodo negativo, mica ha disimparato a giocare…».

INZAGHI BRAVO (IN PARTE) – Infine, De Grandis parla dell’allenatore nerazzurro: «Simone Inzaghi è stato molto bravo, perché ha preso un’Inter che sembrava stesse smobilitando. Ha perso Achraf Hakimi e nessuno se n’è accorto. Merita applausi scroscianti per questo. Ogni tanto ha sbagliato qualche cambio. Non mi piace molto la gestione durante la partita, ma mi piace come le prepara e anche dal punto di vista estetico come ha messo in campo l’Inter finora». Questo il pensiero complessivo di De Grandis sull’Inter di Inzaghi.