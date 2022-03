Nosotti: «Inter, la Salernitana è un’incognita. Un giocatore poco brillante»

Marco Nosotti, dagli studi di 23 su Sky Sport, ha presentato la gara di domani tra Inter e Salernitana. Poi individua un giocatore tra i nerazzurri che ha perso brillantezza

INCOGNITA − Nosotti mette in allerta i nerazzurri: «Non c’è niente di facile. Quando sei lì a lottare per il campionato, ci sono le coppe. Come stanno testa, gambe? Questa Salernitana ha trovato entusiasmo e forza nuovi. E’ un’incognita però l’Inter è forte. La squadra di Simone Inzaghi ha portato novità nel gioco ma al momento è in difficoltà. Il problema è di gambe e di condizione. Edin Dzeko non ha la brillantezza di prima».