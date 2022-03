Lombardo: «Inter, con la Salernitana gara dell’anno! Sarebbe grave se…»

L’Inter giocherà tra un paio di ore contro la Salernitana, match valido per la ventottesima giornata di Serie A. Il commento, direttamente dagli studi di Sportitalia, del giornalista Marco Lombardo

GARA PIÙ IMPORTANTE − Lombardo non ha dubbi sul match di San Siro: «Sarebbe gravissimo se l’Inter non vincesse contro la Salernitana, ma non è neanche sbagliato dire che oggi sarà la partita più importante della sua stagione. Se passano i minuti e non fai gol diventa difficile. La favorita del campionato non è più l’Inter ma è il Napoli. I nerazzurri devono riaccendere il motore che è al momento ingolfato».