Prima Pagina IN Edicola: L’Inter può tornare in vetta. Inzaghi, vinci o è crisi vera

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola

CORRIERE DELLO SPORT

I nerazzurri ospitano la Salernitana aspettando Napoli-Milan. «Scudetto, ci credo». Dybala sfida le big: «La Juve c’è». E stasera l’Inter può tornare in vetta. I campioni non vincono da 40 giorni: Dzeko-Lautaro in attacco. Perisic sarà risparmiato in vista del Liverpool. Brozovic agli straordinari. Inzaghi senza rete. Il mondo alla rovescia in tutti i sensi, l’Inter schiererà tutti i titolari possibili con la Salernitana e quelli che non ci saranno riposeranno perché stanno giù, non perché poi c’è la Champions. Questo è il primo rovesciamo, quello delle prospettive. Simone Inzaghi e il suo gruppo non andranno a Liverpool come band di contorno ai Faboulous di Klopp, ma è più facile rovesciare l’andamento lento, quando non claudicante delle ultime partite di campionato, dello 0-2 dell’andata.

TUTTOSPORT

Inter-Salernitana. Inzaghi, vinci o è crisi vera. Tre punti per tornare in vetta e mandare un messaggio ai rivali. Ma occhio a Nicola.