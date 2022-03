De Grandis: «Inter, Lautaro Martinez non prende palla ma una cosa l’ha dribblata»

De Grandis commenta il momento no di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter. Il giornalista, ospite a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24, torna sull’episodio da moviola di Milan-Inter di Coppa Italia

PERIODO BUIO – Utilizza l’ironia Stefano De Grandis per parlare del numero 10 interista: «L’Inter in questo periodo fatica a segnare. In particolare, Lautaro Martinez è quello che non segna da un sacco di partite. E che non la prende mai. L’unica cosa che lascia vedere è che è lui che prende a calci (sorride, ndr). Lautaro Martinez è spento, non riesce mai ad accendere la luce. Questo è un momento di grande buio per lui. Non prende mai la palla. Dicevo, l’unica cosa che prende è il braccio di Mike Maignan in uscita. Ha dribblato una possibile espulsione. Quindi qualcosa l’ha dribblata…». Questo il commento di De Grandis sulle ultime prestazioni dell’attaccante argentino in maglia nerazzurra.