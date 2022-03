Pedullà: «Inter, non posso non pensare ad una vittoria. Napoli-Milan…»

In collegamento da Roma per Sportitalia, Alfredo Pedullà, non ha avuto dubbi sul presentare la gara di oggi tra Inter e Salernitana. Le considerazioni dell’esperto di mercato

LA GIORNATA − Pedullà ha analizzato le gare che vedono coinvolte le prime tre: «Inter-Salernitana? Non posso pensare ad una non vittoria dei nerazzurri che l’Inter non esca da questo momento di crisi. Deve vincere assolutamente. Poi domenica ci sarà una grandissima partita tra Napoli e Milan. Gli azzurri arrivano meglio e per loro potrebbe essere un occasione incredibile. Con il Maradona pieno, il Napoli può dare la sterzata al campionato».