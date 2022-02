De Grandis: «L’Inter gioca meglio di tutte. Juventus? C’è ampia distanza»

Stefano De Grandis, nel corso di ‘23‘ edizione di Sky Sport, si è concentrato sulla lotta per lo Scudetto. Secondo il giornalista, l’Inter gioca meglio di tutte ed è complicato un rientro della Juventus

SCUDETTO − De Grandis sulla lotta per il titolo: «Sulla Juventus non credo che possa rientrare nella corsa allo scudetto perché ho stima nei confronti delle altre squadre. Secondo me, l’Inter rimane la squadra che gioca meglio e poi la distanza tra Juventus e Inter è molto ampia. Mi sembra difficile un recupero».