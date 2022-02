Prima Pagina IN Edicola: Inter, il Milan si regala le semifinali. Altri 2 Derby

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola

CORRIERE DELLO SPORT

Coppa Italia, Lazio battuta a San Siro (4-0). Immobile fuori: caviglia KO. Derby, altro Giroud. Strepitoso primo tempo, il Milan si regala le semifinali con l’Inter. Con tre reti in 45′ (due del francese) i rossoneri hanno chiuso il discorso qualificazione. A segno anche Leao e Kessié. Pioli: «Stimolante affrontare ancora i nerazzurri».

TUTTOSPORT

Milanissimo! Coppa Italia show rossonero a San Siro Leao letteralmente scatenato: un gol e un assist per Giroud (4 reti in 3 giorni). A segno anche Kessié. Lazio irriconoscibile e Lazio travolta. In semifinale per Pioli altri due derby con l’Inter.