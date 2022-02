Vergani: «Inter Women può dare difficoltà alla Juventus, già dimostrato. Una speranza»

Vergani, difensore di Inter Women, ha parlato a Inter TV in vista del ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile contro la Juventus, che si giocheranno domenica alle 14.30. La calciatrice classe 2002, dopo l’1-1 dell’andata, spera che le nerazzurre possano farcela.

L’AUGURIO – Bianca Vergani parla di come Inter Women dovrà affrontare il ritorno dei quarti di finale: «La partita con la Juventus? Sicuramente sarà difficile, perché la Juventus è la squadra da battere sia in Serie A sia in Coppa Italia. All’andata abbiamo dimostrato di poterla mettere in difficoltà, sarà una gara molto tosta. Speriamo di fare la stessa partita dell’andata, vincere e qualificarci al turno successivo».