Pancaro: «Inter, tutte hanno un calo fisico! Bisognerà limitare i danni»

L’Inter ha subito reagito alla sconfitta con il Milan battendo la Roma in Coppa Italia e conquistando dunque le semifinali. Pancaro, ex terzino di Lazio e Milan, è intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 dicendo la sua sul momento non brillantissimo dei Campioni d’Italia

CALO FISICO – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo la sconfitta con il Milan in campionato, sapeva di non poter fallire in Coppa Italia con la Roma. Giuseppe Pancaro parla proprio della risposta data dai nerazzurri: «L’Inter è partita subito molto forte per far capire di non aver strascichi del derby perché solitamente quelle sono partite che lasciano dei problemi. Da questo punto di vista ha avuto un impatto decisivo e la Roma ha sofferto tanto nei primi dieci minuti. Sono d’accordo sul fatto che la squadra di Inzaghi sia la più forte del campionato. Tutte le squadre durante la stagione hanno un momento di flessione fisica ed è proprio la sensazione data dalle ultime partite, soprattutto quella con il Milan, al di là dei cambi. Anche contro la Roma, dopo i primi 20/25 minuti scoppiettanti, l’Inter ha avuto un calo: la squadra giallorossa ha preso campo e stava facendo la partita. Poi, nel miglior momento della Roma, è riuscita a trovare il secondo gol e ha chiuso la partita. Quindi secondo me, se dovesse essere quel tipo di momento, bisognerà essere bravi a limitare i danni in quella fase di stagione dove hai un piccolo calo fisico».