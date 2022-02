Pardo: «Inter, con la Roma non il vero test. Perisic? Perché nel Derby…»

Pierluigi Pardo, intervenuto su Tutti Convocati a Radio 24, ha commentato la gara vinta dall’Inter contro la Roma. Secondo il giornalista, esito non sorprendente. Poi si interroga su Perisic

DUE TEST − Pardo ritiene altre due partite importanti e meno quella contro la Roma: «L’Inter ha approcciato benissimo con i demeriti della Roma rimasta a Trigoria nei primi minuti. Ma il vero test sarà con Napoli e Liverpool, non mi sorprende il risultato di ieri. I prossimi due test saranno più significativi, partendo dal presupposto che l’Inter rimanga la più forte in un campionato comunque equilibrato. Simone Inzaghi non ha smontato la mediana, Ivan Perisic sembrava non avesse alcun problema rispetto alla sostituzione nel Derby».