De Grandis: «Inter, Dzeko possibile uomo derby! Differenza con Lukaku»

L’Inter e il Milan sono pronte a sfidarsi nel derby valevole per la ventunesima giornata di Serie A che andrà in scena alle 20.45 a San Siro (vedi ultime). De Grandis, intervenuto su Sky Sport, prova a intuire quale potrebbe essere l’uomo decisivo da una parte e dall’altra

UOMINI DECISIVI – Inter e Milan si sfidano nuovamente dopo la finale di Supercoppa italiana nel derby valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Secondo Stefano De Grandis, due possono fare la differenza da una parte e dall’altra: «Confermo Theo Hernandez come possibile uomo derby, è un po’ una scommessa visto che sta giocando malissimo ma mi aspetto che tiri fuori qualcosa, se non si fa prendere da raptus litigiosi. Dall’altro lato scelgo Dzeko perché è l’uomo che gioca meglio a calcio e che costringe Lukaku a stare in panchina. Dzeko, a confronto del belga, può permettersi di giocare pur non correndo molto».