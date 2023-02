Inter-Milan, Inzaghi e squadra in direzione San Siro! Skriniar dal 1′ – Sky

Inter-Milan si avvicina e anche la squadra nerazzurra, come quella rossonera, ha svolto la riunione tecnica (vedi articolo). Inzaghi e il resto del gruppo sono partiti in direzione San Siro. Di seguito le ultime di Andrea Paventi su Sky Sport

SCELTE FATTE – Inter-Milan è il derby della ventunesima giornata in programma alle ore 20.45 a San Siro. Simone Inzaghi si affida allo stesso undici schierato nella finalissima di Supercoppa italiana: «Riunione tecnica terminata, squadra partita in direzione di un San Siro sold-out. Un’Inter che non cambia gli undici schierati a Riad».

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.