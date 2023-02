Genta: «Per il Milan è Derby della paura! Skriniar deve aiutare l’Inter»

Carlo Genta, intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24 ha parlato dell’Inter, attesa questa sera dal Derby contro il Milan

PAURA – Genta parla a proposito della vicenda Skriniar-Inter: «Derby della paura per quello che riguarda il Milan. Opportunità per l’Inter? Difficile parlarne visti i 16 punti di distacco dal Napoli. Io direi che è un derby che dopo due stagioni in cui aveva la finestra dello scudetto, quest’anno si mette ai piedi del Napoli per raccoglierne le briciole. Per il Milan è il Derby della paura perché se ha quella faccia lì finisce per finire fuori dal giro della corsa alla Champions League. Skriniar? Dovrà fare il professionista ed aiutare l’Inter in Champions League, campionato e Coppa Italia».