De Grandis: «L’Inter arriva più serena e da favorita! Milan? Leader in crisi»

Domenica ci sarà Inter-Milan, Derby di campionato. Match fondamentale per entrambe e diverso dalla Supercoppa. Si esprime a tal proposito De Grandis su Sky Sport 24

STRACITTADINA − In vista di Inter-Milan, ha parlato così Stefano De Grandis: «Il Derby di domenica sarà diverso da quello di Supercoppa. Sarà diverso per il Milan che non era in crisi come adesso, sarà più preoccupato; mentre l’Inter arriva più serena e da favorita. Ma non deve assolutamente calare di attenzione la squadra. Il Milan lo scorso anno non dico che ha vinto clamorosamente ma abbastanza a sorpresa. Oggi ha 3 o 4 leader che sono andati tutti in crisi: Theo Hernandez, Giroud, Leao e Tonali. Gli altri giocatori sono dei gregari».