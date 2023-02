Allarme Porto, due titolari preoccupano Conceicao: tra 20 giorni c’è l’Inter

Il Porto ha vinto ieri in campionato per 0-2 contro il Maritimo in una gara decisamente tesa (vedi articolo). Brutte notizie per Conceicao dopo l’allenamento mattutino. Fra pochi giorni ci sarà l’andata degli ottavi di Champions League contro l’Inter

DUE TITOLARI PREOCCUPANO − Allarme in casa Porto per le condizioni fisiche di Otavio ed Eustaquio, due titolari della squadra di Conceicao. Il primo non si è allenato in mattinata per un problema alla coscia destra. Più grave invece la diagnosi del canadese. Come riporta Record, il laterale – assente contro il Maritimo – è alle prese con un problema al legamento collaterale interno del ginocchio sinistro. Tra 20 giorni esatti ci sarà la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter.