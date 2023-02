Il Porto vince in dieci a -21 dall’Inter: supera il Maritimo nella ripresa

Fra tre settimane esatte, mercoledì 22 febbraio, si starà giocando l’andata degli ottavi di Champions League: Inter-Porto. La squadra di Conceiçao stasera ha giocato in campionato, battendo il Maritimo 0-2 pur restando in dieci nel primo tempo.

IL SUCCESSO – Il Porto supera il problema di un’espulsione e si impone per 0-2 sul Maritimo in Liga NOS, il campionato portoghese. Al 38′ la formazione allenata da Sérgio Conceiçao resta in dieci, per il doppio giallo di Bernardo Folha (il primo lo aveva preso al 7′). Non rimane in inferiorità numerica a lungo: tempo quattro minuti e anche i padroni di casa hanno un’espulsione, di Pablo Moreno pure lui per due ammonizioni. Nella ripresa il Porto fa sua la partita, con le reti di Wendell al 50′ e Wenderson Galeno al 55′. In classifica è secondo a -8 dal Benfica, ma con una gara da recuperare. Il Porto, a tre settimane dalla Champions League con l’Inter, tornerà in campo domenica alle 19 ospitando il Vizela.