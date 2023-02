Visnadi: «Darmian utilissimo all’Inter. Mi ricorda il “Soldatino”. In Nazionale…»

Visnadi parla di Darmian dopo l’ottima prestazione in Coppa Italia. Il giornalista, intervenuto nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, paragona il difensore dell’Inter a un ex calciatore. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di Radio Sportiva.

MOLTO UTILE – Gianni Visnadi dice la sua su Matteo Darmian (vedi dichiarazioni), protagonista indiscusos nell’ultima partita dell’Inter in Coppa Italia. Così il giornalista sulle frequenze di Radio Sportiva: «Non solo adesso, ma già l’anno di Antonio Conte, quando era arrivato all’Inter, lo apprezzavo. A me Darmian ricorda Angelo Di Livio. Io mi sono permesso di definirlo il nuovo “Soldatino”. È un ragazzo di un’utilità straordinaria. Simone Inzaghi lo spiegava bene l’altra sera, ma lo spiegano le formazioni stesse: può fare il terzo, il quinto, può giocare a destra, a sinistra, difende, corre, fa dei gol. Quello dell’altra sera non è il primo gol pesante che ha fatto Darmian in questi due anni e mezzo di Inter. È un giocatore molto utile. È uscito dai radar della Nazionale nella sventurata partita con la Svezia. E poi non c’è più rientrato. È vero che ora ha 33 anni e non è più un ragazzino, ma ne ha avuti 28, 29, 20. Che ci siano stati tanti meglio di Darmian in questi anni io c’ho molti dubbi».