De Grandis esagera: «Bastoni intimidatorio! Una cosa fa differenza»

Inter-Verona e tutto il chiacchiericcio mediatico montato ad hoc fa ancora discutere. Sull’argomento interviene De Grandis che spiega come l’assenza del pallone nel contatto tra Bastoni e Duda sia significativa: di seguito il suo intervento a Sky Sport

FALLOSO – Inter-Verona è destinata a far discutere ancora nonostante siano passati due giorni dalla sfida e si sia detto praticamente di tutto, molto a sproposito come sottolineato da Giuseppe Marotta. Stefano De Grandis dà la sua versione sul contatto tra Alessandro Bastoni e Ondrej Duda: «In generale la richiesta popolare è di aumentare il VAR. Secondo me invece, siccome sono sempre stato contrario alla moviola in campo, all’inizio mi piaceva l’utilizzo tecnologico per eliminare gli errori marchiani. Il VAR serve per mettere in evidenza gli errori molto vicini alla soggettività. Su Bastoni-Duda è chiaro che non si tratta di un errore clamoroso, se ci fosse stata la palla in mezzo sarebbe stata una spallata all’interno del regolamento ma non essendoci la palla è un gesto intimidatorio o antisportivo, comunque qualcosa che mette in evidenza una certa ruggine. Quindi è falloso».

NON SOLO INTER – De Grandis ha qualcosa da ridire anche sul rigore assegnato al Milan ad Empoli: «A me piaceva di più quando si interveniva per delle azioni che causassero un vero danno, ora vengono valutati tutti i tocchi e se vai a spaccare il capello qualcosa del genere la trovi. Io metto dentro tutte le squadre altrimenti sembra che ce l’abbia con qualcuno in particolare. Per esempio non mi piace nemmeno il calcio di rigore del Milan perché se tu sfiori la palla in quel modo la traiettoria non cambia. I rigori vanno dati quando cambiano davvero qualcosa».