Marotta: «Inter favorita? Rimando al mittente! Meritatamente prima»

Giuseppe Marotta, nel corso dell’Assemblea di Lega, prende le parti dell’Inter e si difende dalle critiche ricevute nelle ultime ore.

DIFESA – Giuseppe Marotta fa sentire la sua voce in seguito ai forti attacchi subiti dall’Inter dopo la sfida contro il Verona. Così l’Amministratore Delegato nerazzurro: «L’Inter merita di essere prima in campionato e questo ci deve essere ampiamente riconosciuto. Le statistiche a volte aiutano a valutare oggettivamente i fatti. E le statistiche dicono che siamo primi con 48 punti, 15 vittorie, una sola sconfitta, la differenza reti, il miglior attacco e la miglior difesa. Questo per dire che siamo autorevolmente in testa alla classifica. Le polemiche e le critiche fanno parte della vita e bisogna saperle gestire e accettarle. Io credo che l’introduzione del VAR sia stata invocata da tutti e non è stato preso come uno strumento per debellare definitivamente gli errori degli arbitri ma per ridurli. E il primo obiettivo è stato colto.

MERITO – Giuseppe Marotta continua, sottolineando i meriti dell’Inter e rispondendo alle allusioni dei giornalisti come Ivan Zazzaroni: «Io non sto qui ad elencare eventuali torti commessi a nostro svantaggio, non è nel modo di fare dell’Inter e ritengo che alla fine vincerà la squadra migliore da tutti i punti di vista. Non si può parlare di favoritismi. Il mio ruolo odierno non è certo quello ma quello di fare un riassuntivo. Non voglio entrare in polemica e in queste considerazioni. Dico solo che dalla mia c’è l’esperienza e il saper gestire le situazioni. Lungi dal pensare che una società, in questo caso l’Inter, possa essere condizionata da favoritismi. Questo lo rimandiamo al mittente, ho colto da parte della critica un sentimento del genere ma rimando come i meriti siano frutto di una squadra che alle spalle ha una società forte».