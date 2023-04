De Grandis: «Correa e Lukaku contropiedisti. Inzaghi maestro…»

Stefano De Grandis ha analizzato il momento dell’Inter, la partita contro la Fiorentina e il tandem d’attacco Correa-Lukaku. Questo il suo pensiero espresso in diretta dagli studi di Sky Sport.

DIFFICILE – Stefano De Grandis esprime il suo parere sulla partita tra Inter e Fiorentina: «Lukaku facendo una tripletta, di cui il primo gol di testa e il quarto in progressione, ci ha permesso di vedere per la prima volta la sua versione migliore. La Fiorentina viene da un filotto di otto vittorie consecutive, Cabral ha una certa consapevolezza e fiducia adesso. Non è semplice vincere oggi. Inedita la formazione dei nerazzurri, Correa e Lukaku sono grandi contropiedisti e potranno sfruttare le caratteristiche della Fiorentina, che soffre molto le ripartenze visto che viene a fare le partite dappertutto. Inzaghi è un maestro nel preparare le partite a seconda dell’avversario. Il Mondiale ha tolto Dumfries all’Inter, è tornato disfatto dal Qatar dove non ha fatto buona figura. Manca nella progressione, ciò che lo ha portato a fare bene lo scorso anno. Italiano cambia tante volte la formazione, lo fa sempre e il tridente è sempre stato diverso. La cosa più fissa è la difesa, ma oggi non ci sarà Milenkovic».