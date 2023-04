Dumfries, richieste conferme dopo l’Olanda. 2023 disastroso

Il 2023 di Denzel Dumfries è stato un completo disastro con l’Inter. L’esterno ha giocato spesso da titolare, ma non ha mai convinto nelle prestazioni fornite. Contro la Fiorentina inizierà nuovamente dal primo minuto.

SEGNALI – Sono arrivati segnali importanti dalla pausa nazionali per l’Inter. Non solo i gol di Romelu Lukaku, anche i due assist di Denzel Dumfries con l’Olanda nella sfida contro Gibilterra. L’esterno ha vissuto un 2023 disastroso, iniziato dall’autogol con il Monza e continuato tra le prestazioni negative con Parma o Spezia. L’unico passaggio vincente da gennaio per il giocatore è stato contro il Lecce il 5 marzo, poi nient’altro. Zero gol segnati, basso contributo offensivo. Dumfries dimostra paura, non punta mai l’uomo e fatica a trovare il ritmo giusto per determinare come fatto nella scorsa stagione. Le voci di mercato incidono, è arrivato il cambio di agente negli ultimi giorni (vedi articolo), ma può essere questa una giustificazione per il suo rendimento? Sicuramente no, la sua ripresa è importante per l’Inter, il mercato e gli obiettivi da raggiungere.