Dumfries cambia agente e sceglie la Premier League! Le ultime

Novità per Denzel Dumfries dopo la buona partita giocata con l’Olanda: l’esterno destro cambia agente e riapre a un possibile trasferimento in Premier League. Le ultime da parte di Fabrizio Romano.

DUMFRIES − Denzel Dumfries, nella giornata di ieri si è particolarmente messo in mostra tra le file dell’Olanda (vedi articolo). E anche oggi continua a far parlare di sé per la decisione di cambiare agente. A rappresentarlo non sarà più Rafaela Pimenta. Le ultime novità arrivano, a tal proposito, dal profilo Twitter del giornalista Fabrizio Romano: «Il terzino destro olandese Denzel Dumfries si unisce all’agenzia Wasserman: dovrebbe cercare un nuovo club in estate, dopo i contatti con Chelsea e Manchester United a luglio e gennaio. La Premier League sarebbe la sua opzione preferita, ma la corsa è aperta. Non c’è ancora nulla di concreto».

