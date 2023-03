Dumfries trova il suo riscatto: protagonista in Olanda-Gibilterra

Dumfries è stato tra i migliori in campo in Olanda-Gibilterra. Da terzino destro il giocatore dell’Inter ha giocato una gran quantità di palloni con qualità.

GARA DA PROTAGONISTA – Olanda-Gibilterra ha visto tra i suoi principali protagonisti Denzel Dumfries. Il difensore è partito come terzino destro nel 4-3-3 di Koeman, trovandosi a interpretare il ruolo in chiave quasi unicamente offensiva grazie al baricentro altissimo e al possesso palla insistito, testimoniato da un incredibile 87% di possesso totale. L’interista si è distinto per mole di gioco, ma anche per qualità.

TOCCHI E OCCASIONI – Vediamo l’heatmap del giocatore presa da Whoscored:

Come dicevamo, Dumfries in 90 minuti ha agito in una zona quasi totalmente offensiva, da esterno d’attacco. Aggiungiamo la grafica specifica dei tocchi, sempre da Whoscored:

In totale sono 113, terzo valore della squadra, con 109 passaggi realizzati al 97%, Tra questi anche 10 cross. In totale per il nerazzurro 6 passaggi chiave, 2 grandi occasioni create e 2 assist effettivi. Una gara con una grande mole di palloni toccati, giocati anche con qualità. Due cose non comuni per l’olandese.