FOTO – Fontanarosa dopo l’Italia torna all’Inter: «Momenti»

Alessandro Fontanarosa dopo l’esperienza in Nazionale con l’Italia Under-20, è tornato all’Inter più concentrato che mai per questo finale di stagione in nerazzurro tra prima e seconda squadra.

RITORNO ALL’INTER – Alessandro Fontanarosa dopo l’esperienza nelle giovanili dell’Italia torna a Milano per concludere al meglio questa stagione, tra settore giovanile e prima squadra. Questo il breve commento del giovane difensore che ricorda la fascia da capitano indossata con la Primavera: «Momenti». Di seguito il post pubblicato su Instagram.

Fonte: Pagina Instagram [Alessandro Fontanarosa]