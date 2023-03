Pagliuca: «Inter? Volevo restare alla Sampdoria! Quando arrivò Peruzzi…»

Gianluca Pagliuca in un suo intervento sul canale “cronache di spogliatoio” su Twitch, ha parlato del suo passaggio dalla Sampdoria all’Inter del presidente Pellegrini (e poi di Massimo Moratti).

IN NERAZZURRO – Pagliuca parla del suo passaggio all’Inter, ma anche del suo addio: «Io volevo rimanere alla Sampdoria, poi purtroppo non è stato possibile e quindi incontrai il presidente Pellegrini che mi propose un contratto poco superiore a quello che percepivo in blucerchiato. Dissi subito che per così poco io non sarei mai andato via dalla Sampdoria. Moratti poi acquistò l’Inter non per comodità, ma per passione e questo lo percepivi. Ricordo una frase che mi ha veramente stupito che disse a tutta la squadra prima di un derby: “il mio derby non è Milan-Inter, ma quello contro la Juventus”. Quando uscì la notizia dell’arrivo di Peruzzi allora io chiamai il povero Giacinto Facchetti e mi disse di parlare con Moratti. Lui mi disse che non era vero niente e invece era vero. Però devo dire che gliel’ho perdonata questa bugia perché capisco che voleva lasciarmi tranquillo e gli dispiaceva. Dopo diverso tempo l’ho rivisto e mi ha detto di aver fatto un grossissimo errore, così come prendere l’allenatore della Juventus, Marcello Lippi. Nel 1997 Ferguson mi voleva al Manchester United, e Moratti non mi lasciò andare anche perché aveva appena preso Ronaldo».