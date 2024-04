FOTO – Perisic carica l’Inter da lontano. E spunta… Pioli!

Perisic sarà uno dei tanti grandi ex che guarderanno stasera il derby Milan-Inter, sperando in una vittoria della capolista che valga il tricolore. L’esterno croato, ora tornato in patria, non manca di dare il suo supporto e nel farlo tira dentro anche Pioli.

TIFOSO DA LONTANO – Che Ivan Perisic non si sia dimenticato della sua esperienza all’Inter è noto a tutti. Più volte, da due anni fa quando è andato via direzione Tottenham, ha mostrato la sua vicinanza ai colori nerazzurri e di recente era anche al Meazza. Dopo il grave infortunio di settembre, a gennaio Perisic si è trasferito in prestito al Hajduk Spalato in patria per riprendersi e tornare in campo. Ma l’Inter resta un suo pensiero fisso, in particolare il derby di stasera contro il Milan dove più volte è risultato decisivo. Con una curiosità che riguarda Stefano Pioli.

Perisic fa gli auguri per Milan-Inter e spunta Pioli

IL POST – “In bocca al lupo ragazzi” taggando l’Inter e “Let’s go” con due stelle. Sono i messaggi scritti da Perisic in una storia pubblicata poco fa sul suo account Instagram. Fin qui tutto normale, poi c’è la foto. Ossia la sua esultanza per il gol del 2-2 nel recupero del derby d’andata Milan-Inter del 2016-2017. Dove, sulla sinistra, si vede esultare anche… Pioli, all’epoca all’esordio in nerazzurro.

Questo il post di Perisic, con Pioli alla sua sinistra. Una casualità?