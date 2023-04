Sassuolo-Inter Primavera, formazioni ufficiali: Chivu cambia due

In campo alle 13.00 Sassuolo-Inter Primavera, gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato di categoria. Diramate le formazioni ufficiali delle due squadre. In campo Nezirevic al posto di Dervishi e Stankovic al posto di Grygar. Tra i giovani nerazzurri indisponibili Fontanarosa, Guercio, Calligaris, Stante, Zuberek. In Prima Squadra Zanotti e Carboni.

SASSUOLO-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-2-1): 16 Zacchi; 2 Loeffen, 22 Miranda, 28 Cannavaro, 3 Pieragnolo; 8 Kumi, 4 Casolari, 6 Abubakar; 80 Bruno, 10 D’Andrea; 9 Russo,. A disposizione: 30 Rosa, 69 Scacchetti, 7 Leone, 11 Baldari, 26 Ryan, 27 Mandrelli, 29 Martini, 31 Pumo, 45 Zaknic, 92 Gori. Allenatore: Emiliano Bigica.

INTER (4-3-3-): 1 Botis; 26 Nezirevic, 15 Kassama, 13 Stabile, 38 Pozzi; 45 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 14 Kamate; 30 Owusu, 23 Esposito, 11 Iliev. A disposizione: 12 Bonardi, 41 Tommasi, 5 Matjaz, 7 Martini, 8 Grugar, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 22 Curatolo, 24 Andersen, 25 Biral, 27 Dervishi, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti, 35 Zefi. Allenatore: Cristian Chivu.

Fonte: Inter.it