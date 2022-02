Dazn, Inter-Milan con telecronisti ‘speciali’. Torna Coca-Cola Super Match

Si avvicina il derby di Milan. Inter e Milan alle 18 di domani scendono in campo a San Siro in una super-sfida. Un match che vedrà anche il ritorno di un nuovo format su Dazn, emittente che detiene i diritti di tutte e 10 le partite della Serie A.

LANCIO – E’ la grande novità di domani in casa Dazn. Inter e Milan infatti si affrontano alle 18 a San Siro ma oltre alla consueta telecronaca composta da giornalista + opinionista/ex calciatore, ci sarà un nuovo format ad accompagnare il derby. Il nome è Coca-Cola Super Match. Il nuovo format ha preso il via domenica 16 gennaio in occasione del match Atalanta-Inter. In cosa consiste? In una finestra accanto al derby infatti ci sarà Coca-Cola Super Match con ‘Gli Autogol’ che commenteranno la partita assieme ai giornalisti. Un modo diverso per vivere una partita caldissima. Insomma, se si vuole stemperare la tensione, meglio farsi una risata.