Inter, occhio alle frecce del Milan a sinistra

Una buona parte di derby tra Inter e Milan passerà sicuramente dai duelli tra i singoli. Questo lo ha anche sostenuto Stefano Pioli in conferenza (vedi articolo) ma i nerazzurri dovrà fare attenzione alle frecce del Milan a sinistra.

CATENA – E’ sicuramente la fascia migliore e più forte del Milan che fa paura a tutti. Theo Hernández e Rafael Leao stanno vivendo una grande stagione con il portoghese che sta vivendo l’anno della consacrazione. I due sono le frecce preferite dal Milan per costruire in fase offensiva e far male alle varie squadre. Leao ha in più anche l’1vs1 che sa essere devastate e da quella parte dovranno essere bravi sia Dumfries (o Darmian se giocasse lui) sia Skriniar a chiudere le sgroppate dei rossoneri. Da quella parte dunque Inzaghi dovrà fare una scelta: più offensiva con Dumfries, più conservativa con Darmian.