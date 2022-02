Brozovic, settimana prossima rinnovo? Perisic, ecco la situazione – SM

L’Inter attende la sfida di domani con il Milan per capire quale sarà la nuova situazione in classifica. I nerazzurri intanto poi attendono il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic. Ma non solo. Ecco le ultime anche su Ivan Perisic.

SITUAZIONE – E’ clima derby. Domani alle 18 si gioca Inter-Milan e i nerazzurri hanno la possibilità di allungare sui cugini rivali. Intanto però tengono banco le situazioni di contratto di Brozovic e Perisic. Ecco le ultime da Marco Barzaghi a Sportmediaset. «Negli ultimi giorni sono venute fuori voci sull’interesse del Barcellona su Brozovic, ma lui vuole rimanere a Milano. Il croato vuole massimizzare il suo ultimo grande contratto della carriera con la prossima settimana che potrebbe essere decisiva ma occhio, visto il periodo, alle sorprese. Perisic? Sul mercato l’Inter ha preso Gosens in previsione futura e sedersi al tavolo con Perisic per accettare i 3,5 milioni proposti dall’Inter. I nerazzurri non vogliono fare un sacrificio così importante anche se Inzaghi lo vorrebbe fortemente. Tutto dipenderà anche dalle offerte extra Inter, se farà un passo indietro verso l’Inter oppure se i nerazzurri dovessero andare su un altro giocatore, come Cambiaso».