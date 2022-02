Gosens brucia le tappe e fissa il ritorno – SM

Si avvicina Inter-Milan di domani alle 18. I nerazzurri si stanno allenando ora ad Appiano Gentile nella rifinitura della vigilia e, durante una diretta streaming su Sportmediaset, ecco le ultime da Marco Barzaghi direttamente dal centro di allenamento nerazzurro.

TAPPE – Non ci sarà domani Joaquin Correa così come Robin Gosens ance se il tedesco sta facendo grandi passi da gigante e fissa una data per il ritorno. Ecco le ultime da Marco Barzaghi e da Sportmediaset. «Inzaghi ha i suoi problemi. Correa tornerà a fine mese e Gosens sta recuperando anche se sta bruciando le tappe e punta il Sassuolo il 20 febbraio. E’ poco fa iniziata la rifinitura con Lautaro Martinez che dopo l’allenamento di ieri leggero si sta allenando ora in pieno. Sanchez invece è tornato ora e quindi non partirà titolare. Lautaro Martinez rigorista? Per fortuna ha cambiato un po’ il modo di calciare. Il primo rigore nel derby lo lasciò a Calhanolgu ma poi il secondo lo tirò e lo sbagliò lui. Vedremo se ci saranno dei rigori e se poi lo tirerà Lautaro Martinez. Tifosi presenti? L’Inter ha un po’ la curva in polemica, sembrava non entrassero neanche ma lo sciopero del tifo non ci sarà. Credo che non ci sarà una coreografia ed è un peccato perché il derby è il derby. Per fortuna però c’è il 50% anche se Inzaghi vorrebbe il 100%, come lui stesso ha detto in conferenza».