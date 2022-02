Bonan: «Il Milan si gioca tutto. Rigori Lautaro Martinez, perché insistere?»

Si avvicina il derby di Milano e tutti parlano ovviamente di questa super-sfida. Inter e Milan domani alle 18 si giocano tanto…o tutto. Ecco il pensiero di Alessandro Bonan, giornalista di Sky, intervenuto a Sky Sport 24.

DERBY – L’Inter è pronta a sfidare il Milan domani alle 18 in una partita speciale, il derby di Milano. I nerazzurri affrontano i cugini rossoneri in un match che mette in palio molto, non solo l’orgoglio. Ecco il pensiero di Bonan a Sky Sport. «E’ una partita molto difficile. L’Inter si gioca tanto, il Milan si gioca tutto. E’ una partita che fa storia a sé in quanto derby. L’Inter funziona a memoria, c’era una traccia evidentemente tra le due squadre e vedremo se quota traccia, in quanto derby, verrà ridotta in favore del Milan».

RIGORI – In chiusura, Bonan ha espresso la sua anche sui rigori dell’Inter dopo le parole di Simone Inzaghi (vedi articolo). «Lautaro Martinez? Innanzitutto troveremo un Lautaro Martinez pungolato dalla concorrenza con Sanchez. Non capisco questa insistenza dei calci di rigore, non capisco perché ci sia questo accanimento su Lautaro Martinez per fargli tirare i rigori, se c’è la soluzione conviene farlo battere a qualcun altro».