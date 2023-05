Dalmat: «Milan-Inter, impazzito! Ecco chi mi ricordano i tre dietro»

Stéphane Dalmat non ha perso occasione, come suo solito, per analizzare il derby Milan-Inter di ieri sera. Elogiando la squadra di Simone Inzaghi e paragonando il trio difensivo a un altro trio di un passato non troppo remoto.

PARAGONI – Stéphane Dalmat – che era in nerazzurro in quel Milan-Inter del 2003 – ha commentato la gara di ieri attraverso il suo profilo Instagram ufficiale: «Partita straordinaria. Un primo tempo come non ho mai visto in questa stagione. Non hanno lasciato giocare il Milan, a centrocampo sono stati straordinari. Anche Lautaro e Dzeko hanno fatto un lavoro di pressing per non far giocare i difensori rossoneri. Dietro ho visto tre mostri, mi hanno ricordato Bonucci, Chiellini e Barzagli quando giocavano in nazionale. Sono contento per tutti i tifosi che aspettavano questa partita, io stesso sono impazzito».

SENZA PRESSIONE – Dalmat ha poi continuato così la sua analisi dopo Milan-Inter, in vista del ritorno: «La strada è aperta, ma bisogna stare tranquilli. Al ritorno la pressione è tutta sul Milan che attaccherà sicuramente e lascerà molto spazio per i giocatori dell’Inter. Complimenti alla squadra e anche all’allenatore. Ha sofferto molto e per una volta possiamo dire che ha tenuto la squadra unita».