Cuadrado e il pugno a Handanovic, no prova TV ma le immagini ci sono – CdS

Cuadrado a fine partita ha rifilato un pugno a Handanovic, che non risulta essere il motivo che ha portato alla sua espulsione. Il Corriere dello Sport anticipa come non si userà la prova TV, nonostante le immagini ci siano.

NIENTE STANGATA? – Juan Guillermo Cuadrado dovrebbe cavarsela con due giornate di squalifica, una per l’ammonizione sotto diffida e una per l’espulsione diretta (vedi articolo). Questo nonostante il pugno rifilato a Samir Handanovic a Juventus-Inter già finita, un gesto vigliacco e che andrebbe punito con una sanzione ben più grave (vedi articolo). Peraltro fra due ex compagni di squadra all’Udinese (2009-2011). Al momento della rissa è l’assistente Alessandro Costanzo a dire all’arbitro Davide Massa chi buttare fuori, essendo lui presente a valutare l’accaduto. Il Corriere dello Sport rivela come ci fosse anche uno degli uomini della Procura Federale, l’avvocato Francesco Keller di Bergamo, che ha scritto un lungo referto. Per Cuadrado non ci sarà la prova TV, anche se le immagini ci sono e pure abbastanza chiare. Da capire se basteranno per una squalifica che dovrebbe essere esemplare e non il minimo sindacale, che aumenterebbe ancor di più le responsabilità arbitrali per quanto successo alla fine di Juventus-Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna