Massa sarà riascoltato dopo Juventus-Inter. Ma l’AIA lo ‘assolve’ – CdS

L’arbitro Massa ha diretto in maniera incredibilmente inadeguata Juventus-Inter martedì sera, per l’incapacità di gestire la doppia rissa finale e per aver espulso Lukaku oggetto di cori razzisti. Nonostante ciò l’AIA non lo boccia (vedi articolo), ma il Corriere dello Sport parla di nuovo confronto.

L’ARBITRO SI SALVA SEMPRE – Un arbitraggio inadeguato che passa invece in secondo piano per i vertici arbitrali. L’AIA, tramite il responsabile della CAN e designatore Gianluca Rocchi, ha assolto l’arbitro Davide Massa per la direzione di gara di Juventus-Inter. Questo nonostante non sia stato in grado di evitare la doppia rissa finale e abbia espulso Romelu Lukaku nonostante i cori razzisti. Il Corriere dello Sport fa sapere che Massa sarà comunque riascoltato, segnalando come non sia poco.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna