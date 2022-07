Cuadrado avvisa anche l’Inter: «Sta nascendo una Juventus fortissima»

La Juventus ha fatto finora un mercato molto positivo con l’acquisto di importanti giocatori: da Di Maria a Pogba passando per Bremer soffiato all’Inter. Ha parlato Cuadrado

AVVISO ALLE ALTRE − Subito dopo la gara vinta contro i messicani del Chivas per 2-0, Cuadrado ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Il colombiano avvisa le altre squadre: «Il Chivas è una buona squadra, adesso vogliamo fare bene anche nelle prossime gare, è utile per la stagione. Sta nascendo una Juventus fortissima, con tanti giocatori di qualità, grandi nuovi arrivi. Cosa ci sta chiedendo il Mister in queste settimane? Correre, correre, correre…».