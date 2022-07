Vidal al Flamengo, Denilson approva: «La gente lo ama, ottima scelta»

Vidal si è trasferito dall’Inter al Flamengo. Il centrocampista cileno ha già firmato con i brasiliani. Su di lui si è espresso l’ex calciatore, Denilson

AUGURO IL MEGLIO − Denilson approva l’arrivo di Vidal dall’Inter al Flamengo: «Vidal al Flamengo? Ottima scelta sia per lui che per il Flamengo. Arturo è un giocatore che dimostra impegno in campo, la gente lo ama molto. In Brasile hanno già dimostrato l’affetto che hanno per lui, e lo stesso giocatore ha rilasciato diverse interviste dicendo di voler giocare per il Flamengo. Per lui è un sogno che si avvera e da parte mia gli auguro tanta fortuna».

Fonte: Bolavip