Cosmi stuzzica il Milan: «Inter fortunata con gli infortuni? Inzaghi…»

Cosmi dice la sua sul tema infortuni che sta creando dibattito soprattutto in casa Milan. L’allenatore perugino, intervenuto a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, paragona la situazione rossonera a quella opposta che si vive all’Inter nello stesso periodo

ALLARME INFORTUNI – Uno degli argomenti più discussi dell’ultimo periodo in Serie A è il problema infortuni di casa Milan, che sta causando diverse polemiche nell’ambiente rossonero. E anche all’esterno. Un tema che mette in bilico la posizione dell’allenatore Stefano Pioli con tutto il suo staff tecnico. Fino a ipotizzare il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in una nuova veste. Quella di raccordo nello spogliatoio tra allenatore e calciatori. Un’ipotesi che fa storcere un po’ il naso a Serse Cosmi, che utilizza il metro di paragone nerazzurro per affrontare il tema infortuni: «L’Inter è una squadra che soffre in maniera normale queste situazioni, sarà fortunata? Io non credo. Penso ci siano anche meriti di chi li allena. E come vengono allenati. Oltre ai meriti degli stessi calciatori, che hanno uno storico preciso con gli infortuni». Questa la chiosa di Cosmi, che fa indirettamente i complimenti al collega Simone Inzaghi per l’ottimo lavoro svolto ad Appiano Gentile finora.