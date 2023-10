Cosmi sentenzia: «Ho visto l’Inter a San Siro, vittoria meritata! Lukaku…»

Cosmi ha sempre meno dubbi sulle potenzialità dell’Inter in ottica Scudetto. L’allenatore perugino, nella prima ospitata settimanale a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, commenta l’1-0 di Inter-Roma e la prestazione sia di Thuram sia dell’ex Lukaku

DERBY SCUDETTO – Prima presenza stagionale a San Siro per Serse Cosmi, che è sempre più convinto della sfida tricolore a due: «Troppo presto, però la tendenza sembra proprio quella. Due squadre in lotta. Il Milan ieri ha sprecato un’occasione enorme per poter stare nella scia dell’Inter, che ha confermato la sua candidatura con la vittoria. Ero presente a San Siro e ho visto una squadra che ha meritato la vittoria, ma non era la miglior Inter secondo me. E ciò va a vantaggio di una squadra che si propone come la favorita. In questo avvio di stagione tante volte abbiamo cambiato la favorita per lo Scudetto ma le milanesi hanno la continuità, che è la qualità che serve necessariamente per vincere alla fine. Non è l’unica qualità ma quella fondamentale. Inter e Milan sono avviate verso la sfida Scudetto. Solo la Juventus potrebbe inserirsi in questo Derby Scudetto da quello che sembra adesso. L’Inter ha una solidità vera. Difficilmente sbaglia. Questo è un aspetto dell’Inter, che è tutta squadra. Non è solo portiere, difesa e attaccante. Non ha lacune in rosa: l’Inter è forte in tutti i reparti!». Così Cosmi sull’Inter che in Serie A torna prima e anche in solitaria.

Cosmi critica Lukaku ed elogia Thuram dopo Inter-Roma

UPGRADE OFFENSIVO – Cosmi si sofferma sull’avvicendamento nell’attacco dell’Inter: «Marcus Thuram era stato acquistato con delle prerogative. Non la realizzazione come la più evidente, ma si sta migliorando anche in questa in un campionato non semplicissimo per gli attaccanti. In questo è stato un grande acquisto. Thuram sta migliorando nel gioco e nella partecipazione della manovra. Ha una fisicità vera e gioca per i compagni, Lautaro Martinez e tutti quelli che hanno bisogno di una sponda o di una rincorsa. Thuram è un giocatore fondamentale in questa squadra. Va via Edin Dzeko e tutti pensano di aver perso una certezza, poi ti ritrovi un giocaotre devastante come Thuram. Di questo va dato merito ai direttori. Situazione molto penosa, invece, per quanto successo con Romelu Lukaku, che è stata una delusione grandissima. Mi sarei aspettato una reazione diversa, invece si è consegnato lui per primo ai suoi ex tifosi. Ha fatto pochissimo. Doveva essere più incisivo e presente, doveva fare di più per essere stimolato. L’ho visto rassegnato». Queste le parole di Cosmi dopo l’1-0 di Inter-Roma a San Siro, decisa proprio dal gol di Thuram nella ripresa.