Mourinho (ancora) contro gli arbitri: dopo Inter-Roma però rischia il deferimento

Mourinho non ha digerito la sconfitta con l’Inter a San Siro, terminata solo 1-0 grazie al gol di Marcus Thuram. Puntualmente dopo la partita, l’allenatore portoghese si è subito lamentato non solo con la Lega Serie A per quanto riguarda la data della partita (puntuale la risposta di De Siervo), ma anche per la direzione di gara. Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico rischia un deferimento.

RISCHIO DEFERIMENTO – José Mourinho ancora una volta non tiene conto del NON gioco della Roma, ma solo delle lamentele. Prima quelle rivolte alla Lega Serie A, poi, come sempre, quelle rivolte all’arbitro Maresca dopo Inter-Roma: «Non c’è tanto rispetto per i miei giocatori. L’atteggiamento dell’arbitro con N’Dicka e Mancini dimostra tutto». Dichiarazioni discutibili che – secondo il Corriere dello Sport – potrebbero spingere la Procura Federale ad aprire un fascicolo potenzialmente giudicato come “lesivo” dalla giustizia sportiva e che poi potrebbe portare a un deferimento del tecnico.

Fonte: Corriere dello Sport