Inter-Roma, De Siervo replica a Mourinho: «Alibi! Due esempi»

Inter-Roma si è giocata ieri (domenica) alle ore 18, scelta che non è piaciuta alla società giallorossa e ovviamente a Mourinho che avrebbero preferito il lunedì dopo aver giocato in Europa League. L’amministratore delegato della Lega Serie A, De Siervo, replica al portoghese a La Politica nel Pallone

Inter-Roma è stata vinta dai nerazzurri di Simone Inzaghi che riconquistano la vetta della classifica. Secondo Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, sarà un campionato avvincente: «È un campionato straordinario, se voi pensate che abbiamo l’Inter, la Juventus e il Milan, quindi una lotta al vertice entusiasmante che non si vedeva da anni. Senza dimenticare la partita tra Cagliari e Frosinone. Un esempio anche la partita tra Napoli e Milan, quindi siamo contenti e soddisfatti e finalmente ricordiamo di essere reduci da quattro anni con quattro campioni d’Italia differenti mentre in altri campionati non succede».

ALIBI – De Siervo replica poi alle sterili polemiche di José Mourinho che avrebbe preferito giocare Inter-Roma di lunedì: «Dico che stimo molto Mourinho per quello che ha fatto per il calcio italiano e con la Roma, però le sue parole sono suonate come un alibi perché è un professionista che conosce le regole del nostro mondo. Faccio solo un esempio: il Barcellona ha giocato mercoledì in Champions League alle 18.45 e poi il Clasico con il Real Madrid alle 16.15 di sabato. Oppure il Manchester City che ad agosto ha fatto la finale di Supercoppa Europea e poi ha giocato il sabato in Premier League. Il tema del recupero non poteva essere gestito meglio, poi una partita come Inter-Roma deve essere giocata nel momento di maggior picco di ascolti, quindi la domenica».