Di Marzio: « Thuram? Inter lo avrebbe preso pagandolo! Lautaro Martinez…»

Thuram ha deciso Inter-Roma con un suo gol davanti agli occhi dell’ex attaccante nerazzurro, ovvero Lukaku. Gianluca Di Marzio su Sky Sport commenta la scelta della società interista di puntare sul francese e dice la sua anche su Lautaro Martinez, classificatori ventesimo al Pallone d’Oro

OPERAZIONE VINCENTE – Marcus Thuram finora si sta rivelando la scelta vincente del calciomercato dell’Inter. Gianluca Di Marzio conferma: «Thuram è ancora giovane, l’Inter si è specializzata da questo punto di vista con operazioni di questo tipo che le hanno anche permesso di fare il calciomercato della stagione successiva. Sono operazioni per il presente con giocatori subito pronti ma soprattutto, nel momento in cui decidi di vendere, riesci a fare plusvalenza e a guadagnare tanto. È vero che l’Inter lo avrebbe preso un anno e mezzo prima pagandolo, poi però è stata una ghiotta opportunità che non si è lasciata sfuggire».

POSIZIONE TROPPO BASSA – Di Marzio commenta pure il ventesimo posto di Lautaro Martinez al Pallone d’Oro: «Lautaro secondo me poteva anche guadagnare qualche posizione avendo vinto il Mondiale, magari non da protagonista ma è comunque arrivato in finale di Champions League disputando un’ottima stagione. Magari poteva arrivare più in alto».