Mourinho: «Dovevamo giocare lunedì! Arbitro, no rispetto per miei giocatori»

Josè Mourinho ha guardato dalla tribuna di San Siro la sconfitta della sua Roma contro l’Inter. Il tecnico giallorosso, ai media ufficiali della Roma, è stato polemico nei confronti di Maresca

POLEMICA – Le parole di Mourinho a Roma TV: «I ragazzi, dentro le limitazioni, la stanchezza accumulata dovuta al meno tempo per preparare il match hanno fatto una partita importante. Una gara controllata dove,il feeling di tutti, non solo il mio ma anche dello stadio, era che la partita sarebbe finita con un pareggio perché la squadra è stata tranquilla con tutte queste difficoltà dopo il giallo a giocatori che sembravano scelti, i due centrali, Mancini e Ndicka, ed i due di centrocampo Paredes e Cristante. Loro al primo giallo cambiano Pavard, noi non possiamo farlo. Mi dispiace per i ragazzi che hanno fatto uno sforzo grande con un gol evitabile. Mi dispiace anche che non c’è rispetto per i giocatori. L’atteggiamento dell’arbitro con Ndicka e Mancini dimostra tutto. Però sono contento con il concetto di squadra nella difficoltà. Spinazzola, Smalling, Dybala, Pellegrini sono metà squadra e venire quì senza mezza squadra con un altro regalo della lega, perché non possiamo giocare di lunedì ma la domenica, è qui la mia tristezza perché i ragazzi meritavano di più»